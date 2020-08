Julien Bert et Hilona cambriolés pendant qu'ils dormaient sur un yacht: "Ils étaient à côté de nous" (vidéo)

Julien Bert et sa compagne Hilona racontent avoir vécu un véritable traumatisme il y a quelques jours. Les faits se seraient produits sur un yacht à Saint-Tropez. Une ou plusieurs personnes seraient entrées dans la cabine des candidtats de téléréalité pendant qu'ils dormaient.



"On s’est fait braquer, cambrioler, je sais pas comment dire vu qu’on était là", a expliqué Hilona sur Instagram. "Quand je me suis réveillée, j’étais en culotte et j’ai vu que je n’avais plus de vêtements, alors que la veille j’avais laissé mon sac ouvert avec tous mes habits éparpillés dans la cabine. J’étais pourtant persuadée que personne n’aurait pu rentrer dans le bateau (…) Je ne sais pas si on a été drogué, si c’est possible", a poursuivi la compagne de Julien. Ces derniers ne se sont pas réveillés pendant que des gens dévalisaient leur cabine. Les cartes de banque et d’identité et les affaires des candidats de téléréalité auraient été dérobées.



"Il m’a fallu deux jours pour me calmer ", a avoué l’homme de 28 ans. Mais "ces fils de pute ne me gâcheront pas mes vacances. On va s’amuser. Je reprends ma bonne humeur comme avant", a assuré Julien qui s’est envolé avec sa copine pour Mykonos.