Le couple qui s'est marié aux côtés de Ben Affleck et Jennifer Lopez témoigne: "Nous sommes si heureux d'avoir partagé ce moment avec vous"

Un couple du sud de la Californie a eu la surprise en se rendant à Las Vegas sur un coup de tête, d'attendre aux côtés de Jennifer Lopez et Ben Affleck pour obtenir sa license de mariage. Mentionnés dans la publication officielle des stars internationales annonçant leur mariage surprise à Las Vegas, Airika et Demetrius Visaya fêtaient l'anniversaire de leur fils de deux ans samedi à Victorville, en Californie, lorsqu'ils ont décidé de se marier.

L'anniversaire du garçonnet célébré sur le thème de Batman s'est transformé en un voyage impromptu à Vegas alors que les membres de la famille se pressaient dans cinq voitures formant un cortège vers la célèbre chapelle d'Elvis où les mariages sont célébrés expressément.

Dans son annonce officielle, Jennifer Lopez a mentionné les autres couples qui faisaient la queue pour obtenir des licences cette nuit-là, y compris Airika et Demetrius: "La nuit dernière, nous avons pris l'avion pour Vegas, avons fait la queue pour une licence avec quatre autres couples, faisant tous le même voyage vers la capitale mondiale du mariage. Derrière nous, deux hommes se tenaient la main. En face de nous, un jeune couple qui a fait les trois heures de route de Victorville le jour du deuxième anniversaire de leur enfant - nous voulons tous la même chose - que le monde nous reconnaisse comme partenaires et déclare notre amour au monde à travers l'ancien et le symbole presque universel du mariage."

Les Visayas ont déclaré qu'ils n'étaient pas autorisés à prendre des photos, mais ils ont passé environ 10 minutes à parler avec le couple de célébrités en attendant d'obtenir leur licence de mariage avant de se rendre à la chapelle pour rencontrer leur famille.

"Tout le monde voulait courir là-bas et essayer de les apercevoir", a déclaré Airika. Mais juste avant minuit, C'était au tour d'Airika de jouer les mariées.

"La plupart des gens veulent avoir un grand mariage, mais la façon dont notre histoire s'est déroulée était 100 fois meilleure que n'importe quel mariage pour lequel nous aurions pu dépenser des milliers de dollars", a ajouté Airika.

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle mariée l'a appelé "le mariage d'une VIE !!"

"Le 16 juillet 2022, j'ai épousé l'amour de ma vie aux côtés de @jlo et Ben Affleck !!" a-t-elle écrit. "Une histoire si spontanée et incroyable pour notre famille!"

Airika a remercié Lopez de "nous avoir mentionnés dans son annonce au monde" et a déclaré qu'elle et Demetrius penseraient toujours à eux lors de leur anniversaire.

"Nous penserons toujours à vous deux lors de nos anniversaires", a-t-elle écrit, "Et nous sommes tellement heureux de le partager avec vous !!!"