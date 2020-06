Le Dalaï-lama se lance dans la musique: écoutez son tout premier single (vidéo)

Il n'y a pas d'âge pour lancer de nouveaux grands projets! Le Dalaï-lama en donne la preuve, en sortant à 84 ans son tout premier album! "La musique a le potentiel de transcender nos différences. Elle peut nous aider à retourner à notre vraie nature d'être chaleureux”, écrit le Dalaï-lama sur le site dédié à la sortie de l'album.

Le disque sortira cet été, à l'occasion de son 85e anniversaire, le 6 juillet. Mais le premier single, intitulé "Compassion", est déjà sorti. "Réciter le mantra du Bouddha de la compassion ouvre nos cœurs et nous rapproche des autres. Nous avons besoin de ça maintenant, plus que jamais", est-il écrit en légende de la première vidéo du single sur la page Facebook consacrée à la sortie de cet album.

Le tube de l'été 2020?

L'album de Tenzin Gyatso, de son vrai nom, s'intitule "Inner World" ("Monde Intérieur") et sera composé de onze titres. Musique, récitations de mantras, lecture de textes, le premier album du Dalaï-lama sera-t-il un carton?

Les autres titres attendus sur l'album:

1. One Of My Favorite Prayers

2. The Buddha

3. Compassion

4. Courage

5. Ama La feat. Anoushka Shankar

6. Healing

7. Wisdom

8. Purification

9. Protection

10. Children

11. Humanity