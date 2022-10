Le drame de Martine McCutcheon (Love Actually): son frère décède subitement à l'âge de 31 ans deux semaines avant son mariage

L'actrice Martine McCutcheon qui interprétait Natalie dans la comédie romantique Love Actually a fait une terrible annonce sur Instagram ce mardi. Elle a révélé que son unique frère, Laurence John (L.J), était décédé subitement il y a deux semaines à l'âge de 31 ans.

Dans cette publication bouleversante, Martine a partagé une photo d'elle avec son frère et a révélé qu'elle devait être la demoiselle d'honneur au mariage de L.J. le mois prochain et que son coeur était brisé à tout jamais. "Mon cœur est à jamais brisé, mon petit frère, mon gentil géant, est malheureusement décédé, soudainement, il y a 2 semaines. Il avait 31 ans. Il n'y a aucune explication médicale quant à la raison pour laquelle nous l'avons perdu si tôt et pendant que nous enquêtons, nous devons accepter que rien ne nous ramènera notre garçon. L.J (Laurence John) est né quand j'avais 15 ans et dès le moment où je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, je me suis sentie si fière et farouchement protectrice envers lui. C'était un tel personnage! Il nous a tous fait rire et n'aimait rien de plus que de faire des projets, d'avoir une excellente liste de lecture, et de rassembler les gens et de rire en général."

L'actrice de 46 ans qui est devenue présentatrice de télévision en Grande-Bretagne est bouleversée par ce décès.