Le drôle de sac à main de Nabilla lors de l’avant-première de la saison 3 d’Emily in Paris

Ce n’est pas le genre d’accessoire que l’on voit tous les jours! Lors de l’avant-première de la série Emily in Paris, diffusée sur la plateforme de streaming Netflix, de nombreuses stars ont été aperçues. Et puisque le thème de la série est la mode, chacun a sorti ses plus belles parures et ses looks les plus originaux.

Nabilla en fait évidemment partie. On l'a vue vêtue d’un béret et d’une longue veste étincelante argentée, d'une longue robe noire aux motifs argentés ainsi que d’un… sac à main baguette! Un sac pour le moins original que la starlette semble avoir adopté sans l’ombre d’une gêne.