Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, annonce être prêt pour le tournage du film "Magic Mike 3"

Sam Asghari, le célèbre fiancé de la chanteuse Britney Spears, multiplie les castings pour décrocher des rôles dans des séries télévisées et au cinéma. Le jeune homme de 27 ans partage sur les réseaux sociaux sa vie avec la célèbre chanteuse, mais aussi ses performances sportives, ainsi que ses déceptions et ses joies relatives aux castings qu'il passe pour décrocher des rôles et gagner en visibilité.

Samedi, Sam Asghari a publié une photo de lui après une séance de sport, montrant ses muscles saillants, et légendant ce cliché avec cette phrase: "Prêt pour Magic Mike 3", suivi d'un émoticône avec le doigt sur la bouche.

Fin de l'année 2021, Sam Asghari qui avait été filmé en rue par des journalistes de TMZ leur avait demandé de faire passer le mot à Channing Tatum pour qu'il puisse passer son audition pour le 3ème opus de Magic Mike. Cette publication laisse à penser qu'il y est peut-être arrivé.

Il a été révélé à la fin de l'année dernière que Sam Asghari avait auditionné pour un rôle dans le redémarrage de la série Sex and the City, "And Just Like That". L'acteur en herbe aurait voulu décrocher le rôle du physiothérapeute de Carrie Bradshaw, Travis. Un rôle qu'il n'a pas décroché. L'acteur Ryan Cooper est celui qui l'incarne. Le fiancé de Britney avait alors félicité l'acteur sur les réseaux sociaux.

Le bodybuilder va également incarner un agent des unités spéciales dans le nouveau film de Mel Gibson: Hot seat.