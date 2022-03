Le fils d'une députée britannique a affirmé se trouver parmi un groupe d'anciens soldats britanniques qui partent combattre contre les forces russes en Ukraine, malgré les mises en garde du gouvernement britannique.



Âgé de trente ans, Ben Grant est le fils aîné de la députée conservatrice Helen Grant, chargée d'une mission par le Premier ministre Boris Johnson sur l'éducation des filles et ancienne secrétaire d'Etat.



"On ne m'a pas envoyé, rien à voir avec le gouvernement, rien à voir avec ma mère", a-t-il déclaré au quotidien britannique The Guardian, qui l'a rencontré ce week-end à la gare de Lviv (ouest de l'Ukraine), attendant un train pour la capitale Kiev.



"J'ai décidé de faire ça", "Je ne l'ai même pas dit à ma mère", a-t-il ajouté. Le jeune homme a passé plus de cinq ans dans les commandos des Royal Marines. Il fait partie d'un groupe de sept anciens militaires.



Père de trois enfants, il a expliqué avoir pris sa décision après avoir vu des images d'un bombardement russe sur une maison d'où résonnaient des cris d'enfant. Selon lui, ils seront cent autres à rejoindre l'Ukraine.



Après avoir semblé donner un blanc-seing à de telles démarches fin février, la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss est revenue sur ses propos mercredi, affirmant avoir alors exprimé son "soutien à la cause ukrainienne".



"Ils se battent dans une guerre juste, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour les soutenir", a-t-elle déclaré depuis Washington lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue américain Antony Blinken.



Devant le Parlement mercredi, le ministre de la Défense Ben Wallace a "fermement découragé" les Britanniques de se rendre en Ukraine pour combattre.



Il a souligné que tout membre actuel de l'armée qui le ferait "violerait la loi" et serait poursuivi à son retour pour désertion. "Les Ukrainiens sont très clairs: (si) vous y allez, vous y êtes pour de bon", "pas pour un selfie et six semaines", "vous y êtes pour de vrai", a-t-il déclaré.