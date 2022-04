Le garde du corps de Johnny Depp explique avoir vu des blessures sur le visage de l'acteur dès sa lune de miel

Après le grand déballage de leur vie privée devant un tribunal londonien, l'acteur américain Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard se retrouvent depuis deux semaines devant la justice, aux Etats-Unis cette fois, pour s'accuser mutuellement de diffamation.

Du bonheur au silence

Le garde du corps de Johnny Depp a livré un témoignage troublant de la dégradation de la relation entre les deux acteurs ce jeudi déclarant au tribunal qu'il avait vu son client passer d'être heureux en amour à "silencieux" alors que Amber Heard devenait plus "dominante" et "exigeante". Il décrit avoir remarqué des blessures et des marques sur le visage de l'acteur alors que son mariage avec Amber Heard devenait de plus en plus instable.

Témoignant à distance depuis son Royaume-Uni natal, Malcolm Connolly, qui a commencé à travailler en tant que sécurité personnelle privée de Depp en 2006, a déclaré: "Au début, tout était mignon. Tout était super. La période de lune de miel était en cours, et oui c'était bien."

"C'était génial de voir Johnny heureux à nouveau. Amber était belle, charmante, comme elle l'est toujours, et très attentionnée envers son époux".

Tout à coup, les choses ont "commencé à changer" entre les deux époux, qui ont commencé à se disputer plus souvent.

"Amber a commencé à changer. Amber a commencé à devenir un peu plus fougueuse, exigeante. Je pouvais voir qu'Amber voulait porter le pantalon dans cette relation. C'était assez évident", a-t-il déclaré.

Ils se disputaient "la plupart du temps"

Le garde du corps a ajouté que Heard "pouvait devenir glaciale en un clin d'œil" et qu'au fil du temps, Depp "devenait plus silencieux" alors qu'Amber "commençait à devenir grincheuse".

Connolly a admis qu'il n'avait jamais vu de violence physique entre les deux, mais a témoigné qu'il entendait souvent Depp et Heard se disputer.

"J'entendais Amber crier. Je pouvais entendre des cris et des braillements", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il pouvait "surtout" entendre Heard crier et que le couple se disputait "la plupart du temps".

Et bien qu'il n'ait jamais été témoin de violence, l'agent de sécurité a déclaré au tribunal qu'il avait commencé à remarquer des égratignures et des blessures sur le visage de Johnny Depp. Il n'a jamais vu de marques sur Heard.

"Ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est que la plupart de ces marques se produisaient sur le côté gauche de son visage (de Depp)", a déclaré Connolly.

"Il avait des égratignures sur son cou. Une lèvre gonflée, une ecchymose à l'oeil."

"Cela devenait de plus en plus régulier. Pas toutes les semaines, mais cela se produisait régulièrement'', a-t-il ajouté.

Le jury a ensuite vu une photo prise par Connolly lors de la lune de miel de Depp et Heard.

Depp, pose aux côtés de son désormais ex-femme et de trois autres personnes. Il semble avoir des blessures visibles et un "gonflement" au visage.

Lorsqu'on lui a demandé de décrire la photo, Connolly a pointé le "gonflement sur le côté gauche" du nez de Depp et "sous son œil gauche".

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait s'être passé, le garde du corps a répondu: "Soit il est entré dans une porte, soit une porte l'a frappé", provoquant des rires dans la salle d'audience.