Le groupe belge Ykons rend hommage au personnel soignant dans un clip poignant

Le groupe belge Ykons rend hommage au personnel soignant dans un clip tourné au CHR de Verviers. Ils reprennent leur titre "Sequoia Tress" en version acoustique.

Le groupe de musique Ykons a tenu à rendre hommage au personnel des hôpitaux après un an de pandémie. Ils ont tourné leur clip de "Sequoia Trees" en version acoustique au CHR de Verviers.

"Depuis le début de la pandémie, en Belgique, plus de 500.000 infirmiers, médecins, brancardiers, électriciens, cuisiniers, informaticiens, peintres, secrétaires urgentistes, ambulanciers, et tant d’autres, se battent chaque jour pour que nous puissions vivre. Ce clip leur est dédié," écrivent-ils au début.

"C’était pour nous une évidence que nous devions faire quelque chose pour mettre en lumière l’ensemble des femmes et des hommes qui se battent tous les jours depuis plus d’un an pour sauver un maximum de personnes," explique Renaud Godart, chanteur du groupe Ykons, par communiqué de presse.

Dans ce clip tourné dans l’hôpital, les artistes vont à la rencontre du personnel soignant, mais aussi des travailleurs de l’ombre nécessaires au bon fonctionnement des hôpitaux.

L’hôpital a accepté cette demande de tournage pour "prendre du recul sur cette crise que nous avons prise de plein fouet, de mettre en avant notre personnel et le remercier pour ses efforts quotidiens, explique le directeur général du CHR de Verviers, Stéphane Lefebvre. Le clip reflète le sentiment de nos équipes. Des sourires persistants malgré des journées à rallonge et une volonté de se serrer les coudes pour le bien de la population. Nous sommes très heureux de ce résultat."