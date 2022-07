Le guitariste Carlos Santana "oublie" de boire et manger et fait un malaise en plein concert

Le guitariste star Carlos Santana été hospitalisé après avoir fait un malaise sur scène mardi lors d'un concert en extérieur dans le nord des Etats-Unis.

L'artiste de 74 ans a ensuite raconté sur Facebook avoir "oublié de manger et de boire de l'eau" et d'avoir été victime de "déshydratation", ce qui l'a conduit à perdre connaissance. "Ça va bien, on va y aller tranquille", a-t-il écrit pour rassurer ses fans.

Le musicien jouait sur une scène extérieure à Clarkston, à près de 70 km de Detroit, quand il s'est trouvé "épuisé par la chaleur et déshydraté", a écrit son manager Michael Vrionis sur le site internet du guitariste.

"Carlos a été transporté aux urgences de McLaren Clarkston pour observation et va bien", a-t-il ajouté. Un concert programmé mercredi en Pennsylvanie a été reporté.

Santana, né au Mexique, est largement considéré comme l'un des meilleurs guitaristes du monde et a remporté 10 Grammys, les récompense de l'industrie musicale américaine. C'est avec un groupe au nom éponyme, autour des années 1970, qu'il s'est révélé en parvenant à associer le rock and roll avec le jazz venu d'Amérique latine.