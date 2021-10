Le look de Cardi B à Paris ne passe pas inaperçu (photos)

Dimanche, lors de sa sortie à Paris, Cardi B avait un look excentrique vert vif dont ses fans n'ont pas pu se passer sur les réseaux sociaux. La combinaison, conçue par Richard Quinn, consistait en un haut moulant qui se fermait sur le devant avec un bonnet froufrou et des manches qui se transformaient en gants.



La pièce unique comprenait également un pantalon plissé qui recouvrait complètement les pieds de la rappeuse de 28 ans - comme le ferait une grenouillère.



© Isopix



© Isopix



© Isopix





Sans surprise, le dernier look parisien de Cardi a immédiatement suscité des comparaisons avec tout, des légumes aux plantes en passant par Kermit la grenouille, sur les réseaux sociaux.



Certains utilisateurs de Twitter ont plaisanté en disant que son ensemble ressemblait à la grenouillère tournesol que Will Smith portait dans un épisode de "The Fresh Prince of Bel-Air", tandis que d'autres ont dit que cela leur rappelait Dipsy des "Teletubbies".



"Elle est toujours mignonne, mais cette tenue ressemble à celle des Teletubbies", a écrit un utilisateur après avoir vu Cardi dans cet accoutrement haute couture.



Beaucoup de ses fans ont dit qu'ils aimaient ce look. "Vous ne pouvez pas être sérieux, c'est magnifique", s'est exclamé un fan.



Cardi a fait sensation à plusieurs événements de la Fashion Week de Paris ces derniers jours, aux côtés de son mari, Offset, 29 ans.



Le look monochrome de dimanche était définitivement un changement radical par rapport à ses précédents looks parisiens, comme la tenue glamour à plumes et paillettes rouges qu'elle portait fin septembre. La native de New York a également fait les gros titres le mois dernier pour sa tenue Schiaparelli, qui comportait des "tétons" en plaqué or.