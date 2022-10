Le look flamboyant d’Axelle Red lors d’un concert donné à Hyères (photos)

On ne peut pas dire qu’Axelle Red craigne de porter de la couleur!

Le week-end dernier, lors du 37ème Festival de mode, photographies et accessoires de Hyères, la chanteuse belge culte a donné un concert pendant lequel elle a repris ses tubes les plus célèbres. Une prestation remarquée dans un look remarquable!

En effet, Axelle Red portait une combinaison pantalon orange flamboyant, assortie au roux de ses cheveux. Une pièce signée Véronique Leroy, osée qui sied parfaitement à l’interprète de Ma Prière, soulignant sa taille fine et son audace.

Pour les intéressés, la combi sortirait l’été 2023 mais devrait se chiffrer à plusieurs zéros…