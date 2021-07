Le manoir à 2.5 millions de dollars de Beyoncé et Jay-Z part en fumée: les enquêteurs privilégient l'incendie criminel

La chanteuse Beyoncé et son mari Jay-Z ont eu tous deux une très mauvaise surprise: leur manoir de la Nouvelle-Orléans est parti en fumée dans la nuit du 21 juillet. Les enquêteurs poursuivent la piste d'un incendie criminel. Que s'est-il passé?

L'une des propriétés du couple mythique Beyoncé / Jay-Z est partie en fumée à la Nouvelle-Orléans. Leur manoir, estimé à 2,5 millions de dollars et construit en 1927, a été attaqué par les flammes en seulement quelques minutes. Le feu aurait démarré aux alentours de 18h avant que les pompiers n'éteignent les dernières flammes vers 20h30.

Mais le pire a été évité puisqu'aucun blessé ni évacuation n'a été signalé, comme l'a expliqué un porte-parole des pompiers au New York Post: "S'ils n'étaient pas intervenus à temps (ndlr : les pompiers), ça aurait pu être bien pire. C'est une maison historique".

Un incendie criminel: une personne suspecte aurait été aperçue dans les environs

La cause du départ du feu est inconnue mais les enquêteurs privilégient la piste d'un incendie criminel, selon le New York Post. Toujours selon nos confrères, les enquêteurs ont trouvé "des livres dans le four de la cuisine" et "un bidon d'essence dans la maison". Le département de police aurait aussi reçu un témoignage faisant état d'une personne suspecte dans les environs au moment où le feu s'est déclaré, rapportent les médias américains.

Les deux stars n'ont pas réagi publiquement à l'incendie de cette demeure de 1.235m² qu'ils ont acquis en 2015 au prix de 2,5 millions de dollars. Une propriété historique puisqu'elle a été construite en 1927 et qui possède 22 pièces, 7 chambres et 8 salles de bain, selon les médias américains.