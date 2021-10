Le message bouleversant de Bruce Toussaint, en deuil: "Ma maman a été victime d’un infarctus en pleine rue hier"

Bruce Toussaint, journaliste de BFMTV, a perdu sa mère le 18 octobre dans les rues de Paris. Il a raconté les faits ce mardi 19 octobre sur Twitter et a tenu à remercier les secours.



"Merci aux pompiers de Paris, au SAMU et à la police qui sont intervenus hier très vite pour tenter de ranimer ma maman, victime d’un infarctus en pleine rue. En vain… Votre bienveillance et votre professionnalisme m’ont fait chaud au cœur dans cette épreuve", a écrit le journaliste de 47 ans.



Suite à son message, de nombreuses personnes ont témoigné leur soutien durant cette terrible épreuve.