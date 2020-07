Le mystérieux message laissé sur twitter par un présentateur de télévision: "Mon nourrisson a été kidnappé"

C'est un message mystérieux et choquant que Dan O'Toole, le présentateur de télévision d'une émission de sports au Canada a posté sur son compte Instagram jeudi soir. L'homme a en effet posté sur son compte Instagram un message expliquant que sa fille Oakland, âgée d'un mois avait été enlevée.

Dans cette publication déchirante, il déclare qu'il croit que la petite fille est vivante mais qu'il ne "sait pas où elle se trouve".

Plus étrangement, Dan O'Toole, 44 ans, met à jour son message quelques heures plus tard pour expliquer que son ex-femme, Corrie, n'a rien à voir avec la disparition d'Oakland.

Vendredi matin, l'animateur de télévision rassure ses abonnés et explique que sa petite fille a été retrouvée avec sa mère, dont on ignore l'identité, mais que cet événement tragique l'a dévasté, et qu'il ne s'en remettra jamais.

S'agit-il d'une dispute de couple qui a mal tourné?

De son côté, les autorités n'ont pas émis d'alerte d'enlèvement et un porte-parole de la police de la province de l'Ontario a expliqué au Daily Mail ne pas avoir d'information à ce sujet.