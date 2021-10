Le nouveau James Bond bat tous les records au Royaume-Uni

(c) BELGA

Le dernier opus de la saga du plus célèbre agent secret britannique s'est imposé en trois jours grand numéro un du box-office anglais.

Le nouveau James Bond, "Mourir peut attendre", a réalisé au Royaume-Uni le meilleur lancement de tous les films de la franchise, a annoncé mardi Universal Pictures, rapportant 25 millions de livres (29 millions d'euros) sur le week-end.



Sorti jeudi au Royaume-Uni et en Irlande, le film, qui est le dernier avec l'acteur Daniel Craig dans les habits de l'espion le plus célèbre de Sa Majesté, s'est imposé en trois jours grand numéro un du box-office anglais. Le lancement de "Mourir peut attendre" constitue aussi le 6e meilleur démarrage de film de tous les temps au Royaume-Uni. De quoi susciter l'espoir d'un renouveau pour l'industrie du cinéma britannique malmenée par le Covid-19 et après les multiples reports subis par cette production à gros budget.

Le film, qui met également en vedette Rami Malek, Lashana Lynch et Ana de Armas, est désormais visible dans 54 pays (mais pas encore en France ni aux Etats-Unis). Il a rapporté au total 121 millions de dollars (104 millions d'euros), selon Universal, ce qui en fait la première sortie hollywoodienne à dépasser les 100 millions de dollars sans compter la Chine parmi ses marchés d'ouverture.

"Mourir peut attendre" est conçu comme l'épilogue des cinq James Bond dans lequel joue Daniel Craig, depuis "Casino Royale" il y a 15 ans. Le personnage inventé par l'écrivain Ian Fleming est tiré de sa retraite pour affronter ses meilleurs ennemis: Blofeld, l'organisation Spectre et surtout le redoutable Safin (Rami Malek).