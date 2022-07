Le père d'Elon Musk, 76 ans, confirme avoir eu un deuxième enfant avec sa belle-fille de 35 ans

L'arbre généalogique de la famille Musk ne cesse de s'agrandir et d'ajouter de nouvelles ramifications, comme en témoignent les annonces de ces dernières semaines. Il y a peu, nous vous annoncions que le patron de Tesla, Elon, avait en effet eu des jumeaux avec une cadre de sa société d'intelligence artificielle Neuralink. Ce qui fait de lui le père de 10 enfants.

Mais c'est maintenant le père de l'homme le plus riche du monde qui fait parler de lui. Le patriarche de la famille Musk, Errol, a révélé au journal "The Sun" qu'il avait engendré un deuxième enfant secret avec... sa belle-fille, Jana Bezuidenhout.

Un peu d'histoire...

Errol, qui est un riche ingénieur sud-africain, a épousé le mannequin Maye Haldeman Musk en 1970, avec qui il a eu trois enfants: Elon, Kimbal et Tosca.

Le couple s'est séparé en 1979. Errol a ensuite épousé Heide Bezuidenhout, une jeune veuve qui avait déjà deux enfants, dont Jana.

Errol et Heide ont eu deux enfants biologiques ensemble, mais il a également aidé à élever Jana, qui n'avait que 4 ans lorsqu'il est devenu son beau-père. Errol et Heide ont finalement divorcé après un mariage de 18 ans.

Un couple impensable: le beau-père et sa belle-fille

Mais la famille Musk a ensuite été stupéfaite lorsque Jana est tombée enceinte du bébé d'Errol en 2017. Cela a conduit à un terrible conflit entre Errol et Elon, le PDG de Tesla, qui était furieux que son père ait mis sa demi-soeur enceinte. Jana a accouché d'un petit garçon prénommé Elliot Rush.

Les autres enfants d'Errol étaient également très "choqués" et mal à l'aise par cette grossesse surprise.

"Ils n'aiment toujours pas ça", a admis Errol dans sa nouvelle interview accordée au Sun. "Ils trouvent cela effrayant, car c'est leur sœur. Leur demi-sœur."

Elon n'a pas commenté publiquement l'annonce de la naissance de son demi-frère. Il est en froid avec son père depuis 2017 et l'a décrit dans une interview pour le magazine Rolling Stone comme un "être humain horrible".

Le patriarche de la famille Musk, 76 ans, a accueilli la petite fille avec Jana, 35 ans, en 2019, mais n'a confirmé publiquement que la nouvelle ce mercredi, justifiant cette naissance de manière très philosophique: "La seule raison pour laquelle nous avons été envoyés sur Terre, c'est pour nous reproduire."

Errol a admis que la grossesse de Jana était "non planifiée" et a déclaré à la publication qu'ils ne vivaient plus ensemble, citant leur écart d'âge de 41 ans.

"Ce n'est pas pratique. Elle a 35 ans", a déclaré Errol. "Finalement, si je suis toujours là, elle pourra toujours se retrouver avec moi. Mais tout homme qui épouse une femme [jeune], même si vous vous sentez très vif, c'est agréable pendant un moment, mais s'il y a un trop grand écart … Cet écart va se sentir au fil des ans."