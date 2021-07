Le tribunal de Los Angeles a tranché: le père de Britney Spears reste son tuteur

Un tribunal de Los Angeles a rejeté la demande de Britney Spears d'écarter son père de la tutelle judiciaire dont elle fait l'objet depuis 2008 à la suite de troubles psychologiques et qui donne à celui-ci le contrôle sur ses affaires, ont indiqué des médias américains jeudi.



La décision de la Cour supérieure de Los Angeles, rendue mercredi, fait suite à une demande déposée en septembre par l'avocat de Britney Spears, qui souhaitait que la société de gestion de patrimoine Bessemer Trust soit ajoutée à la tutelle et que le père de la chanteuse, Jamie Spears, en soit écarté, rapporte CNN.



La demande "de suspendre James P. Spears immédiatement après la nomination de Bessemer Trust Company of California en tant que seul tuteur des biens est rejetée", a déclaré la juge Brenda Penny, selon des documents du tribunal consultés par CNN.