Le père de Britney Spears riposte: son avocate apporte des preuves qu'il ne tient pas sa fille en otage

Vivian Thoreen est l'avocate du père de Britney Spears, Jamie. Elle s'est exprimée jeudi dans l'émission Good Morning America pour nier les allégations selon lesquelles le père de la chanteuse la contrôle contre sa volonté et a déclaré que Jamie avait en fait "sauvé" la vie de sa fille et ses finances après l'avoir vue être exploitée par d'autres.

Depuis huit ans, Britney, 39 ans, est sous la tutelle légale de son père Jamie. Ce dernier contrôle ses décisions commerciales et ses décisions personnelles. La diffusion récente d'un documentaire produit par le New York Times affirme que Britney Spears est détenue contre sa volonté. Un mouvement #FreeBritney a même été constitué parmi les fans de la première heure qui pensent voir dans les publications Instagram de la chanteuse des appels au secours...

Après des mois de silence, Jamie Spears a finalement décidé de riposter aux accusations portées contre lui par l'intermédiaire de son avocate jeudi matin. Elle a insisté sur le fait qu'au cours de l'année écoulée, Britney n'a jamais demandé directement à Jamie de démissionner.

"Je comprends que chaque histoire a besoin d'un méchant, mais les gens ont tellement tort ici. Il s'agit d'une histoire sur un père dévoué, loyal et très aimant qui a sauvé sa fille d'une situation mettant sa vie en danger. Les gens lui faisaient du mal et l'exploitaient. Jamie a sauvé la vie de Britney'', a-t-elle déclaré.

Elle a affirmé que lorsque Jamie a pris le contrôle des finances de sa fille, elle n'avait que 2,8 millions de dollars en banque alors qu'elle avait gagné des dizaines de millions chaque année pendant plus d'une décennie.

Thoreen dit que sous la direction de Jamie, les revenus de Britney ont augmenté, de sorte qu'elle dispose maintenant de 60 millions de dollars d'actifs, et que tout cela est dû au fait que son argent était "mal géré'' dans le passé.

"Les actifs de Britney étaient clairement mal gérés. Certains de ceux qui l'entouraient profitaient d'elle", a déclaré Thoreen.

"Si Britney veut enregistrer un album, elle enregistre un album et si elle veut vivre sa vie comme une personne normale, elle peut, il l'aide juste à remplir ses volontés".

L'avocate a également partagé des vidéos inédites de Britney et de son père en Louisiane, au début de l'année 2020, où père et fille ont passé du temps avec le reste de la famille au début de la pandémie.

On peut voir Jamie, avec une longue barbe et aminci, jouer avec un petit enfant. Britney fait du vélo avec sa nièce et fait de la gymnastique avec sa jeune sœur, Jamie Lynn.

"Tout au long de 2020, Britney et son père ont eu de nombreuses conversations. Au début de la pandémie, ils ont passé deux semaines avec d'autres membres de leur famille en Louisiane. Britney et Jamie ont fait de longs trajets ensemble ... Ils ont joué des heures dans le jardin familial. Tous les soirs, Jamie préparait de bons petits plats du sud pour sa famille. À cette époque, Britney n'a jamais exprimé quoique ce soit à son père. Elle ne lui a jamais demandé de se retirer de sa tutelle'', a déclaré l'avocate.

Et de conclure: "Jamie aime sa fille. Comme toute autre famille, des problèmes surviennent, mais cela n'enlève en aucun cas l'amour et le soutien qu'ils ont les uns pour les autres. Britney sait que son papa l'aime et qu'elle peut toujours faire appel à lui, tutelle ou non."