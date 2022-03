Le père de Grégory Lemarchal récompensé pour son engagement dans la lutte contre la mucoviscidose

Son histoire continue de tous nous toucher: Grégory Lemarchal, chanteur et vainqueur de la Star Academy 4, est décédé à 23 ans après une longue bataille contre la mucoviscidose. C'était en 2007. Depuis, ses parents œuvrent dans la lutte contre cette maladie héréditaire qui attaque les cellules qui produisent le mucus, la sueur et les sucs digestifs, et qui affaiblit la totalité du système immunitaire. Grâce à l'association Grégory Lemarchal, orchestrée par Laurence et Pierre Lemarchal, ses parents, la mucoviscidose est désormais un peu plus connue du grand public et des fonds sont récoltés chaque année pour la recherche sur la maladie.

Afin de saluer ce dur et long combat, Pierre Lemarchal a reçu la Légion d'honneur, haute distinction française, ce mardi 15 mars. Cette récompense lui a été remise par Olivier Veran, ministre de la Santé en France. C'est son engagement auprès des ministèrespendant la crise du Covid-19 pour que les personnes atteintes de mucoviscidose soient reconnues comme "vulnérables" et puissent bénéficier du chômage partiel qui a été particulièrement saluée par cette légion d'honneur.

"Cette récompense, il la veut collective, car oui, cette médaille, c’est surtout une vraie reconnaissance et l’occasion d’honorer tous les patients, les parents, les familles, les soignants et les associations qui se battent encore aujourd’hui contre cette terrible maladie", peut-on lire sur le compte Instagram de l'association Grégory Lemarchal.

Sur les réseaux sociaux, des images de cette remise ont notamment été diffusées par Karima Charni, animatrice et ancienne camarade d'école de Grégory Lemarchal à la Star Academy et grande fidèle des actions menée par l'association de ses parents. "Un moment de joie, d’honneur et de fierté vécu comme toujours, ensemble. Tellement heureuse d’avoir pu être témoin de toutes ces avancées. On en a vécu des choses en 15 ans mais, sous son regard, le combat continue", écrit-elle sur Instagram.