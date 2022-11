Le père de Jennifer Aniston est décédé: la star rend un hommage poignant à l'acteur sur Instagram

John Aniston, un acteur chevronné connu pour avoir joué dans la série "Des jours et des vies", est décédé le 11 novembre. Il avait 89 ans.

La nouvelle a été confirmée par sa fille Jennifer Aniston sur Instagram lundi.

"Cher papa... John Anthony Aniston. Tu étais l'un des plus beaux humains que j'ai connus", a légendé l'ancienne de "Friends" en dévoilant une série de photos prises au fil des ans.

"Je suis tellement reconnaissante que tu sois parti dans les cieux en paix - et sans douleur. Et le 11 novembre, pas moins !" a-t-elle ajouté. "Tu as toujours eu un timing parfait. Ce chiffre aura toujours une signification encore plus grande pour moi maintenant."

Jennifer a conclu son post en écrivant : "Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps."

Plus tôt cette année, John a été honoré par un Daytime Emmys Lifetime Achievement Award pour son rôle de longue date de Victor Kiriakis dans "Des jours et des vies". Bien qu'elle n'ait pas assisté à la cérémonie, Jennifer est apparue virtuellement pour aider à célébrer la longue carrière de son père.

"C'est vraiment un moment spécial pour moi", a déclaré Jennifer à l'époque. "C'est l'occasion non seulement de rendre hommage à une véritable icône du monde de la télévision de jour, mais aussi de reconnaître les réalisations de toute une vie d'un grand acteur très respecté, qui se trouve être aussi mon père."

"Pendant plus de 30 ans, son dévouement à ce feuilleton lui a valu le respect et l'admiration de ses collègues acteurs, des amitiés profondes et a enthousiasmé des millions de fans dans le monde entier", a-t-elle poursuivi. "Sa carrière est littéralement la définition de l'accomplissement de toute une vie".

John - qui est né en Crète, en Grèce - est également apparu dans des séries comme "The West Wing", "Gilmore Girls" et "Mad Men".

En plus de Jennifer, il laisse derrière lui sa femme, Sherry Rooney, et son fils, Alex Aniston.