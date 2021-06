Le père de Meghan Markle réagit à la naissance de sa petite-fille Lili

Meghan Markle a accouché de son deuxième enfant au Santa Barbara Cottage Hospital vendredi à 11 h 40. Thomas Markle , son père, a réagi après que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé la naissance de leur fille Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. Il s’est dit heureux, selon le Sun. "Je suis très heureux que ma fille et ma nouvelle petite-fille aient eu un accouchement réussi", a déclaré Thomas au Sun Online."Je leur souhaite tout mon amour et la meilleure des chances".

Pour rappel, l'éclairagiste hollywoodien à la retraite, âgé de 76 ans, et sa fille se sont éloignés l'un de l'autre car il a mis en scène des photos en échange d'argent. Thomas n'a pas parlé à Meghan depuis son mariage avec le prince Harry en 2018. Il avait initialement été annoncé qu'il accompagnerait sa fille à l'autel lorsqu'elle épouserait le prince Harry. Mais il s'est retiré après avoir eu une crise cardiaque et a dû subir une intervention chirurgicale.

Thomas n'a pas encore rencontré le prince Harry et n'a pas vu son petit-fils Archie. Le biographe royal Robert Jobson a déclaré qu'il était peu probable qu'il rencontre sa nouvelle petite-fille de sitôt.

"En l'état actuel des choses, il semble peu probable que les deux grands-pères rencontrent leur nouvelle petite-fille avant un certain temps", a-t-il déclaré au Daily Mail.

Nigel Cawthorne, auteur de Call Me Diana : The Princess of Wales on Herself, pense, lui aussi, que Thomas ne pourra pas rencontrer Lilibet avant un avenir lointain. "Il est très probable qu'il le fera en temps voulu, mais pour l'instant, il ne sera pas en tête de liste des priorités du couple pour des raisons évidentes", a-t-il dit.