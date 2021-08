Le père de Pink est décédé: elle publie un hommage déchirant

Il y a trois jours, la chanteuse a posté un hommage sur Instagram avant de le supprimer, ce qui a incité ses fans à lui envoyer des questions, lui demandant si tout allait bien. À côté des images en noir et blanc, Pink a écrit une légende, disant "Til forever". Une photo annonçant le décès de Jim Moore, son père, des suites d'un cancer de la prostate.



La première photo la représente enfant en train de danser avec son père lors d'une fête et la seconde se déroule lors de son mariage avec Carey Hart en 2006.



Elle a ensuite remis les photos en ligne en les accompagnant d'une citation de la poétesse Emily Dickinson: "Si je peux empêcher un seul cœur de se briser, je ne vivrai pas en vain ; si je peux soulager la douleur d'une vie, ou calmer une seule douleur, ou aider un seul rouge-gorge évanoui à regagner son nid, je ne vivrai pas en vain". -Emily Dickinson. Tu l'as fait, papa. Tu l'as fait. Jusqu'à la prochaine danse, Daddy-Sir".

Ancien combattant de la guerre du Viêt Nam, Moore a collaboré avec sa fille sur le titre "I Have Seen The Rain", paru en 2006 dans l'album I'm Not Dead. Pink a déclaré que son père avait écrit cette chanson alors qu'il servait au Vietnam et qu'il la lui chantait lorsqu'elle était enfant.