Un homme envoie des photos de lui nu aux autres passagers: le pilote menace d'annuler le décollage

Le pilote d'un vol de la compagnie Southwest Airlines effectuant la liaison entre Houston, Texas, Etats-Unis et Cabo San Lucas, au Mexique a émis un message pour le moins inhabituel à l'attention des passagers assis dans l'appareil. Il a menacé d'annuler le décollage... Après qu'un passager a envoyé des photos nues à d'autres passagers présents dans l'avion.

Teighlor Marsalis a déclaré à CNN qu'elle et ses amis venaient de monter à bord de l'avion lorsqu'elle et les personnes qui l'entouraient ont reçu une notification de partage de fichiers via AirDrop, un service d'Apple.

Elle a déclaré qu'elle avait refusé d'ouvrir le dossier, mais que deux femmes devant elle l'ont accepté et lui ont montré les photos envoyées. "C'était un homme nu qui s'était envoyé via AirDrop à tout le monde", a-t-elle témoigné.

Teighlor Marsalis a déclaré avoir vu une autre femme bouleversée par les photos et rapporter ce qui se passait à un agent de bord.

Une hôtesse de l'air est allée dire au pilote ce qui s'était passé, et Marsalis a dit qu'elle avait commencé à filmer parce qu'elle pensait que quelque chose allait se passer.

Et effectivement, sa vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y entend le message du pilote pour le moins inhabituel: "Donc, voici le contrat, si cela continue pendant que nous sommes au sol, je vais devoir reculer jusqu'à la porte, tout le monde va devoir descendre, nous allons devoir impliquer la sécurité et ... Les vacances vont être gâchées", a expliqué le pilote dans une vidéo qui a été vue environ 2,7 millions de fois sur TikTok.

"Alors vous les gars, quoi qu'il en soit avec AirDrop, arrêtez d'envoyer des photos nues et allons à Cabo."

Une hôtesse de l'air a ensuite fait le tour pour vérifier tout le monde et après une dizaine de minutes, l'équipage a passé en revue ses procédures de sécurité et ils ont décollé.