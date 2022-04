Le président Zelensky bouleverse la salle des Grammy Awards: "Dites la vérité sur la guerre, sur vos réseaux sociaux, à la télé" (vidéo)

"Un silence de mort. Remplissez ce silence avec votre musique": le président ukrainien Volodymyr Zelensky a marqué les coeurs et les esprits en intervenant aux Grammy Awards, via une allocution vidéo enregistrée. La 64e édition avait lieu dimanche à Las Vegas, la grande fête de l'industrie musicale américaine. Dans un appel émouvant, il a exhorté l'industrie musicale américaine à soutenir son pays, envahi par la Russie.

"Dites la vérité sur la guerre, sur vos réseaux sociaux, à la télé. Soutenez-nous de toutes les manières possibles, toutes sauf le silence. Et après viendra la paix", a lancé le président Zelensky avec son habituel t-shirt kaki, avant une performance de John Legend, rejoint sur scène par des artistes ukrainiens, Mika Newton et Lyuba Yakimchukt. Et deux immenses drapeaux étaient dressés sur la scène du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.