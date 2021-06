Le prince Harry à l'origine d'un véritable CASSE-TÊTE pour les réalisateurs de The Crown

La 5e saison de la série The Crown, qui retrace les rivalités politiques, intrigues et événements qui ont marqué le règne de la reine Élisabeth II et la seconde moitié du XXe siècle, est en phase de réalisation. Si la 4e saison voyait apparaître la princesse Diana, ses enfants, Harry et William, devraient désormais apparaître plus souvent à l'écran.

Roux et rebelle

Mais pour l'instant, la production peine à trouver la perle rare pour incarner le prince Harry! Selon le média The Sun, "il y aurait une pénurie d'acteurs roux". Le comédien devra incarner le prince lorsqu'il avait entre 6 et 13 ans.

Comme les producteurs peinent grandement à trouver un jeune acteur sache incarner un enfant rebelle tout en étant roux, ils pensent à "recourir à la teinture des cheveux d'un jeune garçon". Le choix serait donc bien plus large!