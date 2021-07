Le père de Meghan Markle s'est confié dans une récente interview diffusée par Fox New et reprise par le Daily Mail. Après avoir expliqué qu'il était prêt à mener une action en justice pour voir ses petits-enfants, il ne s'est pas montré tendre avec le prince Harry.

Ce dernier avait annoncé qu'il publiera fin 2022 des mémoires retraçant ses "erreurs" et les "leçons qu'il a apprises". Thomas Markle s'est empressé de réagir: "Harry n'a pas grand-chose de plus à raconter (...) Après trois séances avec les psychiatres et Oprah Winfrey, je ne sais pas ce qu'il y a de plus à dire".

Après avoir annoncé qu'ils quittaient la famille royale britannique, Harry et Meghan avaient accordé en mars de cette année un entretien choc à l'animatrice de télévision Oprah Winfrey, qui avait attisé les tensions avec sa famille.

Les mémoires, qui seront publiés dans le monde entier et dont les recettes iront à des œuvres caritatives, couvriront "sa vie sous les projecteurs, de l'enfance à aujourd'hui", notamment son "engagement militaire qui l'a mené deux fois sur les lignes de front en Afghanistan, et ses joies de mari et de père", selon Random House.