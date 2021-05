Le prince Harry et Oprah Winfrey dévoilent leur docu-série sur la santé mentale: Lady Gaga et d'autres stars sont à l'affiche

On connaît enfin la date de sortie de la série documentaire produite par le prince Harry et Oprah Winfrey. "The Me You Can’t See" (Le moi que l’ont ne voit pas) explorera le thème de la santé mentale à travers des discussions et des interviews. Le premier épisode sera visible dès le 21 mai sur Apple TV.

Des intervenants de haut vol

Oprah Winfrey et le duc de Sussex animeront des discussions avec des professionnels et des invités de haut vol! Lady Gaga, l'actrice Glenn Close, le chef Rashard Armstead, la boxeuse olympique Virginia Fuchs ou encore la star de NBA DeMar DeRozan évoqueront leurs parcours personnels afin de libérer la parole sur les difficultés mentales auxquelles tout le monde peut faire face.

Notre série vise à susciter une conversation

"Aujourd'hui plus que jamais, il y a un besoin immédiat de remplacer la honte entourant la santé mentale par la sagesse, la compassion et l'honnêteté", a déclaré Oprah Winfrey. "Notre série vise à susciter cette conversation mondiale."

"Nous vivons des vies différentes, nous avons été élevés dans des environnements différents", a déclaré le prince Harry. "Mais la majorité d’entre nous porte des traumatismes irrésolus, un deuil, ou de la peine, de façon très intime. J’espère que cette série pourra montrer qu’il y’a du pouvoir dans la vulnérabilité, du lien dans l’empathie, et de la force dans l’honnêteté”.