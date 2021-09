Le prince Harry: son hommage discret à son fils Archie fait FONDRE les internautes (photos)

Le prince Harry est un papa comblé. Alors qu'il visitait le bâtiment des Nations Unies lors de son voyage à New York avec Meghan Markle jeudi, le duc de Sussex portait une pochette en cuir noir qui rendait hommage à son fils de deux ans.

Comme l'a remarqué l'experte en style royal Elizabeth Holmes, l'étui portait les inscriptions suivantes: "Archie's Papa". Le prince de 37 ans a associé la pochette à un costume gris foncé et une cravate bleue.

Markle, 40 ans, était tout aussi chic dans une élégante robe midi noire à col roulé et un manteau camel. Elle portait également un sac beige.

Bien que la duchesse de Sussex n'ait pas semblé porter l'une de ses pièces personnalisées dédiées à ses enfants, elle en possède beaucoup, notamment des colliers de constellations représentant les signes astrologiques d'Archie et de sa fille Lilibet.

Elle a également été aperçue portant un délicat pendentif "A" en or en l'honneur de son fils, ainsi que des colliers du zodiaque avec des breloques Vierge et Taureau pour Harry et Archie, respectivement.

Archie et Lilibet sont restés en Californie pendant que le duc et la duchesse de Sussex sont à New York, où ils participeront au concert Global Citizen Live samedi.

Il s'agit du premier voyage du couple depuis l'arrivée de la petite Lilibet en juin.