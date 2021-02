Le promeneur de chien de Lady Gaga blessé par balle: les suspects ont volé deux bulldogs

Le promeneur de chiens de Lady Gaga a reçu quatre balles dans la poitrine à Los Angeles mercredi soir par des hommes armés qui ont volé deux des bulldogs de la star.

Ryan Fischer est tombé dans une embuscade à West Hollywood alors qu'il promenait les chiens de Lady Gaga: Koji, Miss Asia et Gustavo, vers 22 heures, selon le DailyMail. Il serait dans un état "grave" à l'hôpital après s’être accroché aux chiens pour les empêcher d’être emmenés.

Des officiers ont été vus emmaillotant Miss Asia dans une couverture et la plaçant à l'arrière d'un véhicule de police. Les assaillants ont volé les deux autres bulldogs. Miss Asia a été emmenée au quartier général de la police de Los Angeles à Hollywood, où elle a ensuite été ramassée par un des gardes du corps de Gaga.

Fischer s'était occupé des trois chiens pendant que Gaga était en Italie.

La police a décrit les suspects de la fusillade comme étant deux hommes noirs, qui portaient des casquettes de baseball. Ils ont fui la scène en direction du nord sur l'avenue Sierra Bonita dans une BMW blanche, a déclaré la police.

On ne sait pas encore si les chiens de Gaga étaient spécifiquement visés.

Les bulldogs français sont très demandés et chers. Ils se vendent généralement entre 1 500 et 3 000 dollars en moyenne, mais ceux qui ont un pedigree peuvent aller jusqu'à 10 000 dollars. Selon le site américain, TMZ, Lady Gaga proposerait 500.000 dollars pour récupérer ses animaux de compagnie et ce « sans poser de question »