Le promeneur de chiens de Lady Gaga blessé par balles s’exprime: "J’ai vraiment échappé au pire"

Le promeneur de chiens de Lady Gaga a été la cible d’une attaque par arme à feu la semaine dernière. Deux individus lui ont tiré dessus et ont volé deux bulldogs de la star. Aujourd’hui, Ryan Fischer va mieux. Il donne de ses nouvelles depuis l’hôpital.

Le 24 février, alors qu’il promenait les chiens de Lady Gaga, Ryan Fischer est blessé par balles par deux individus qui volent deux bulldogs. L’homme est dans un état critique et est immédiatement transporté à l’hôpital.

Après une opération et placement sous assistance respiratoire, il est aujourd’hui hors de danger. Il s’est exprimé sur son compte Instagram: "Je suis toujours en rémission, j’ai vraiment échappé au pire. (…) J’écrirais davantage plus tard pour vous expliquer la situation, mais la gratitude que je ressens pour tout cet amour que j’ai reçu, des quatre coins du monde, est immense et fort. Je ressens votre soutien. Merci."

Il explique également ce qu’il a ressenti en étant étendu sur le trottoir après avoir été blessé. Après les coups de feu, les deux individus ont volé deux bulldogs et le troisième, Asia, s’est enfui avant de retourner auprès de Ryan Fischer. "Il y a quatre jours, alors qu'une voiture s'éloignait à toute allure et que le sang coulait de ma blessure par balle, un ange a trotté et s'est couché à côté de moi. Mes cris de panique se sont calmés lorsque je l'ai regardée, même si le sang qui s'accumulait autour de son petit corps était le mien. J'ai bercé Asia du mieux que j'ai pu, je l'ai remerciée pour toutes les aventures incroyables que nous avions vécues ensemble, je me suis excusé de ne pas avoir pu défendre ses frères, puis j'ai décidé que j'essaierais encore de les sauver... et de me sauver moi-même."