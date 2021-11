Le rappeur Benny B dévoile l'histoire surprenante de son tube "Vous êtes fous" (vidéo)

La chanteuse Jessy et le rappeur Benny B étaient les invités du RTL INFO avec Vous ce vendredi 12 novembre. Les deux artistes belges ont parlé du SOLIDARTISTES, un grand concert aura lieu au Forum de Liège le 24 novembre. Il s'agit d'un évènement au profit de deux maisons d'enfants touchées par les inondations du mois de juillet. Benny B, Plastic Bertrand, Sandra Kim ou encore Michael Jones participent à ce concert.



Sur le plateau du RTL INFO avec Vous, Benny B a raconté l'histoire derrière son tube "Vous êtes fous" sorti en 1990. Le rappeur a remporté trois disques d'or grâce à cette chanson.



"C'est une chanson que j'ai écrite quand j'avais 16-17 ans. J'étais chez moi. Le lendemain j'avais école, je n'avais pas sommeil. J'ai commencé à l'écrire à 23h d'une traite, jusqu'au lendemain. Je crois 6h du matin. C'est un texte que j'avais laissé de coté. Je le rappais dans la rue quand je dansais, puisque j'étais aussi danseur à la base. Un jour, en 1989, il y a eu un casting. J'ai été pris et puis c'est parti comme un tsunami. Il y a eu les premières télés avec Jacques Martin et 30 ans après je ne me l'explique pas encore", confie l'artiste.