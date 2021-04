Le rappeur Black Rob est décédé

Black Rob, le rappeur de New York qui faisait partie du label Bad Boy de Sean "Diddy" Combs, est décédé, selon son ancien compagnon de label, Mark Curry. Il avait 51 ans.

L'ancien compagnon de label de Rob, Mark Curry, a annoncé le décès de Rob dans deux vidéos postées sur Instagram samedi, et Variety a confirmé son décès par des sources supplémentaires. "Je ne sais pas par où commencer cela", a-t-il déclaré dans la première vidéo. "Mais je remercie tout le monde pour les dons. Rob est décédé il y a environ une heure."

Dans une deuxième vidéo, Mark Curry a déclaré qu'il était avec le rappeur quand il est mort. "Repose en paix à mon frère. J'étais là avec lui. J'étais là avec lui", a déclaré Curry.

La cause du décès de Rob n'a pas été confirmée, bien que l'ami de Rob, DJ Self, ait posté sur Instagram qu'il souffrait de problèmes rénaux la semaine dernière. Le 11 avril, Curry et le producteur Mike Zombie ont lancé un GoFundMe pour aider Rob à payer ses factures médicales. Le lendemain, Curry a déclaré sur Instagram que Rob avait été libéré de l'hôpital et a mentionné qu'il prévoyait d'aller le voir plus tard pour aider à son rétablissement.

Né Robert Ross à Buffalo, dans l'État de New York, le rappeur de Bad Boy a grandi à East Harlem, où il a commencé à rapper dès l'adolescence. Il a sorti quatre albums studio, son plus grand succès étant son premier album "Life Story" en 2000. Rob est peut-être plus connu pour son single "Whoa !", qui a atteint la 43e place du Billboard Hot 100. Avec Curry, Rob a participé à la chanson "Bad Boy 4 Life" de Combs, qui s'est classée à la 33e place. Bien qu'il ait quitté Bad Boy Records au milieu des années 2000, Rob s'est réuni avec l'équipe pour certaines dates du Bad Boy Family Reunion Tour en 2016.