Le rappeur Booba attaque une influenceuse enceinte sur Instagram: elle riposte en clashant sa musique (vidéo)

L'influenceuse Rym, star de télé-réalité après son apparition dans la Villa des Cœurs Brisés 5, a été la cible de Booba sur les réseaux sociaux. Le rappeur se moque des stories Instagram de l'influenceuse, et celle-ci répond en se moquant de sa musique.

"Donc là, il est 03h27 du matin, j’me suis levé pour pisser et j’tombe sur ça", écrit Booba sur Instagram. Le rappeur français publie une vidéo de l'influenceuse Rym Renom, dans laquelle elle partage un peu de son quotidien avec ses abonnés. "Je pense qu'il est très important d'arrêter ça", poursuit le chanteur à propos de la vidéo de l'influenceuse.

Dans sa vidéo, Rym, qui a participé notamment à la 5ème saison de la télé-réalité "La Villa des Cœurs Brisés", raconte à sa communauté qu'elle a une forte envie de gâteau et de sucre. En effet, la jeune femme est enceinte de son premier enfant avec Vincent Queijo, un autre candidat de télé-réalité, et souhaitait partager son quotidien de future maman avec ses abonnés.

Booba a trouvé cette vidéo ridicule et n'a pas hésité à tacler la future maman. Dans les commentaires de sa publication, ce clash n'a pas manqué d'indigner la majorité des internautes. "Quand tu sais plus quoi faire pour faire du buzz, et que tu t'en prends à une femme qui t'a rien demandé, enceinte de surcroît, et qui a plus de followers que toi...", peut-on notamment lire dans les commentaires.

"Moi, je n'aime pas ta musique"

Ce clash a pris une telle ampleur qu'il est arrivé aux oreilles de Rym Renom, qui comptabilise plus de 1,4 million de followers sur Instagram. La future maman a répondu au rappeur : "J'ai vu qu'un certain rappeur qui s'appelle Booba a posté une vidéo de moi sur son compte. Donc Booba, c'était juste pour te dire que si tu n'aimes pas mes story, pas de soucis. Moi, je n'aime pas ta musique et je n'en fais pas non plus un post. Surtout que dans certaines de tes chansons, tu n'emploies pas les bons mots pour t'exprimer et surtout tu rabaisses la femme."

Le rappeur s'est également moqué de la façon de parler de Rym, d'origine espagnole, et pour qui le français n'est pas la langue maternelle. Là aussi, l'influenceuse répond : Moi, j'ai fait des recherches sur toi, chose que tu n'as pas faite sur moi parce que sinon tu aurais su que je ne suis pas française. Ce que je raconte dans mes stories peut te paraître absurde, mais je n'insulte personne, je ne rabaisse personne et je ne vis pas grâce aux clashs."

L'influenceuse préfère ensuite couper court avec bienveillance : "Bonne journée, et bonne continuation dans ta carrière." Par ailleurs, Vincent Queijo, le compagnon de Rym, a également expliqué avec sarcasme qu'il n'avait pas compris pourquoi Booba s'en prenait à sa compagne.