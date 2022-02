Le rappeur Nelly diffuse une sextape sur Instagram puis s’excuse: "Cette vidéo privée ne devait pas être rendue publique"

Nelly a présenté ses excuses mardi après qu'une vidéo de lui recevant une fellation s'est retrouvée, d'une manière ou d'une autre, sur sa Story Instagram, relate le DailyMail.

"Je m'excuse sincèrement auprès de la jeune femme et de sa famille. C'est une publicité non désirée pour elle/eux", a déclaré l'interprète de "Ride wit Me" à TMZ.



Le rappeur de 47 ans ajoute "qu’il s'agit d'une vieille vidéo privée qui ne devait pas être rendue publique". Alors que le visage de Nelly n'était pas visible dans la sextape, on pouvait entendre sa voix alors qu'il filmait une femme non identifiée.



La vidéo, d'une durée de près d'une minute, a été rapidement retirée du compte de la star mardi après-midi, mais pas avant que plusieurs de ses 3,3 millions de followers aient capturé les images et les aient mises en ligne.



L'équipe de Nelly a supposé qu'il avait été piraté, déclarant à TMZ qu'elle enquêtait sur une violation et qu'elle craignait qu'une plus grande partie de son contenu privé ne se retrouve sur Internet, notamment des informations financières, des documents personnels et des mots de passe.



À la suite de la fuite présumée, de nombreux utilisateurs de Twitter ont partagé leurs opinions sur l’affaire, certains utilisateurs plaisantant et d'autres soulignant qu'il serait incorrect de partager les enregistrements de la vidéo, car elle a été publiée sans le consentement de la femme anonyme.