Le COUP BAS d'Ivanka à Melania Trump

Stephanie Winston Wolkoff, auteur du controversé livre Melania and Me, a affirmé que l'ancienne Première Dame n'avait conservé que quelques titres et salaires après que la fille et le gendre de Donald Trump aient pris "tous les budgets". Selon l'ancien conseiller principal et ami de Mme Trump, elle a dû refuser son allocation initiale afin de pouvoir engager du personnel, relate l'Express.

Sur le podcast Mooch FM, Stephanie Winston Wolkoff a raconté sa conversation avec Katie Walsh, chef de cabinet adjoint de Donald Trump, au cours de laquelle elles ont discuté du prétendu problème financier de l'aile Est.

Elle a déclaré: "Melania n'avait pas de budget et n'avait pas vraiment de personnel. C'est moi qui ai interviewé tout le monde car Ivanka et Jared avaient utilisé tous les budgets, tous les titres. Melania s'est retrouvée avec une poignée de titres et des salaires qui ne nous permettaient pas d'engager quelqu'un avec une quelconque expérience".

"J'ai donc renoncé à mon salaire initial parce que j'avais besoin d'embaucher deux autres personnes pour être là et pour aider à mettre en place l'aile Est."

Mme Winston Wolkoff aurait été conseillère non rémunérée de la Première Dame de janvier 2017 à février 2018. Elle a expliqué qu’il y avait un manque de respect général envers Melania. "Personne ne respectait le fait qu'elle était la Première Dame des États-Unis d'Amérique."