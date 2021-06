Le sens de la famille: Alexandra Lamy et Franck Dubosc se confient sur "le rôle le plus difficile" de leur vie (vidéos)

C'est ce mercredi que sort sur grand écran "Le sens de la famille" avec notamment Alexandra Lamy et Franck Dubosc. Nous avons interviewé les deux acteurs, qui ont confié avoir endossé le rôle "le plus difficile" de leur carrière.

Petit pitch tout d'abord, pour bien planter le décor : un matin, au réveil, les Morel découvrent que l'esprit de chacun est coincé dans le corps d'un autre membre de la famille. Chacha, 6 ans, est dans le corps de son papa. Lui est dans le corps de son ado, qui lui-même est dans le corps de sa grande sœur, etc. Les ennuis commencent alors pour la famille qui n'est pas au bout de ses surprises. Le spectateur non plus d'ailleurs ! On s'y perd un peu, mais pour le plus grand plaisir. Car les changements de corps et d'esprits des membres de la famille vont évidemment mener à des situations tantôt hilarantes et tantôt très touchantes.

"Je crois vraiment que c'était un de mes rôles les plus difficiles", nous confie Alexandra Lamy qui interprète la maman dans le film, mais qui va changer de corps à au moins 2 reprises. D'ailleurs, à un moment donné, au bout de 15 jours, on ne savait plus où on en était, on était complètement paumés. Déjà la comédie, on le sait tous, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais alors changer comme ça de personnage, de faire l'ado, de faire le mari, etc. on était paumés".

"Il faut que ça ait l'air facile"

Pour Franck Dubosc aussi, il s'agissait là du rôle le plus difficile qu'il ait eu à jouer.

"Ça fait partie des raisons pour lesquelles je l’ai accepté", confie-t-il. "Il y avait Alexandra, le scénario et la difficulté. C’est un challenge aussi, la difficulté une fois de temps en temps. Faire son métier d’acteur et aller mettre un peu de tension, de challenge. Oui, c’est très dur, franchement, c’était assez mentalement fatiguant. Alors, quand on voit le film, j’espère que les gens vont se demander : pourquoi c’était dur, il joue une fille, elle joue un mec. Si les gens se disent ça, c’est qu’on a réussi. Il faut que ça ait l’air facile"?

Et le challenge est réussi, comme le confirme l'acteur : "Il faut qu’on sente l’amusement, il faut qu’on sente qu’on s’amuse. Quand on regarde, j’avoue que moi j’ai oublié la difficulté. Je me suis dit : on a l’air de bien se fendre la gueule quand même. Cela dit, on a bien rigolé quand même", nous explique-t-il.

"On a eu très peur"

Les deux acteurs le reconnaissent : à un moment pendant le tournage, ils étaient "complétement perdus" : "On a eu très très peur. C'était très difficile et heureusement qu'on avait un réalisateur qui nous a reconcentrés. D'ailleurs, au bout de 15 jours, on a été obligés de lui dire : 'Dis-nous quelque chose, c'est drôle, c'est pas drôle, on ne sait plus ce qu'on fait'", raconte la comédienne.

Franck, avec un petit jean moulant et un petit peu maquillé, c'était hyper drôle

Chaque acteur a donc eu fort à faire pour passer d'un rôle à l'autre. Ainsi, Alexandra Lamy doit jouer le rôle de sa fille, une ado de 15 ans, puis celui de son mari. Franck Dubosc doit quant à lui jouer le rôle de cadette de la famille, Chacha, 6 ans, et puis il joue à son tour l'aînée : l'ado de 15 ans.

"Quand je joue l'ado, je me suis dit : je vais m'éclater dans le rôle de l'ado, ça va être hyper drôle. Comme j'ai une ado, je le connais par cœur. Et finalement, je me suis rendu compte que l'ado, c'est pas là où je suis la plus drôle. Ce qui est plus drôle c'est finalement quand Franck fait l'ado. Parce que finalement, une femme de 38 ans qui met un slim, des baskets et des grosses boucles d'oreilles, aujourd'hui il n'y a pas un énorme décalage finalement. Alors que Franck, avec un petit jean moulant et un petit peu maquillé, c'était hyper drôle", confie l'actrice.

Un code couleur pour savoir qui est qui

Des rôles et des personnages à intégrer qui ont nécessité aux acteurs une énorme concentration. ?Mais pour que le public suive et comprenne bien l'histoire, une petite astuce a été trouvée.

"Il y a eu un truc qui était génial de notre réalisateur Jean-Patrick Benes, c'est qu'il a trouvé ce code de couleur pour les personnages qui fait que visuellement, on sait qui est qui, raconte encore Alexandra Lamy. C'est-à-dire que chaque personnage gardait sa couleur de vêtement. Il fallait repérer tout le monde et les codes de couleur, je pense, aident beaucoup le spectateur."

Autre difficulté : ne pas tomber dans la caricature. "C'est ce genre de film où on est toujours sur le fil : on ne peut jamais être trop dans la caricature, sinon on ne croit plus à l'histoire. Il faut quand même que les gens se repèrent donc il faut quand même qu'on ait un tout petit peu d'exagération pour qu'on s'y retrouve. Ce fil-là était très difficile, je pense que le code couleur nous a aidés", dit enfin la comédienne.

Et cela fonctionne puisqu'au final, "Le sens de la famille" est un film drôle, touchant, et même si on s'y perd un peu dans les personnages, on retombe très vite sur ses pattes. Une comédie à dévorer en famille pendant les grandes vacances.