Le Stand-Up mis à l’honneur avec Guillermo Guiz: "C’est un peu le spectacle de fin d’année de la famille" (vidéo)

Pour célébrer la reprise du secteur culturel prochainement, l’humoriste a mis sur pied un show, un défilé d’humoristes pro du Stand-up qui sera diffusé sur RTLPlay.

Guillermo Guiz est humoriste, chroniqueur sur France Inter aux côtés de Naguy et associé au comedy club bruxellois, le Kings of Comedy Club. Pour fêter la réouverture du secteur culturel et des salles de spectacle, il a monté un show dédié à l’humour diffusé en quatre épisodes sur RTLPlay.

Différents humoristes défilent pour dévoiler une belle brochette de Stand Up belge. "On est dans du stand-up moderne, explique Guillermo Guiz sur la plateau du RTLInfo 13h. Dans ce que la Belgique fait de plus moderne. On n’est pas sur des gens qui font des personnages, un type d’humour qu’on pouvait faire il y a encore dix ans plus ou moins."

On y retrouve un plateau mixte avec Fanny Ruwet, Laurence Bibot, PE, Nikoz, Florence Mendez, Manon Lepomme, Sacha Ferra et bien d’autres.

Le lieu n’est pas choisi au hasard, le Kings of Comedy Club au cimetière d’Ixelles à Bruxelles est le point de départ de nombreux humoristes et la plus grosse plateforme de Stand-Up de la capitale. "Moi, je n’ai jamais quitté l’endroit. A tel point que je suis devenu associé, notamment avec Alex Vizorek. Pour moi, c’est la famille, c’est la maison. La plupart des humoristes qui sont dans le stand-up show grandissent dans cet endroit. Ils viennent jouer, rejouer, tester des blagues, faire des bides, jouer leurs spectacles. Ça devient une famille. Et ce qu’on présente au Stand-up Show, c’est un peu le spectacle de fin d’année de la famille."

Dès le 9 juin, le Kings of Comedy Club rouvrira pleinement ses portes. "Il a bien fallu un moment qu’on nous laisse refaire notre métier. On est quand même bien content que le gouvernement se soit rendu compte qu’on existait."

Le premier épisode est diffusé ce 27 mai sur RTLPlay.