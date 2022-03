Le surnom pas très sympa donné à Kev Adams quand il était adolescent

Les moqueries, Kev Adams les encaisse et les affronte; il en fait même un film parodique en 2021, intitulé Haters.

Et c'est sûrement parce qu'il a du faire face à quelques difficultés dans sa jeunesse. Sur le plateau de Clique, il revient sur une période pas facile de sa vie: l'adolescence. Il explique à Mouloud Achour qu'il "sait ce que ça veut dire que d’être stigmatisé et d’être mis à l’écart". Puis il raconte ce moment où le Kev Adams ado déménage du 19ème arrondissement de la capitale à Neuilly Sur seine, une banlieue chic parisienne et reçoit un accueil est quelque peu hostile: "J’étais en surpoids quand je suis arrivé à Neuilly. On m’appelait ‘bouboule’. J’avais 13/14 ans, c’est l’époque du collège, et c’est peut-être la période où les mômes sont les plus violents entre eux". Heureusement pour lui, l'acteur a su transformer ses traumatismes en force.