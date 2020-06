Le surnom INATTENDU qu'Ivanka donne à sa belle-mère Melania Trump

Nous vous évoquions vendredi le livre rédigé par Mary Jordan, une journaliste américaine du Washington Post intitulé "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump", qui a tenté de percer le mystère de la First lady américaine, Melania Trump.

Un autre passage a retenu toute l'attention du New York Times ce mardi concernant les relations que Melania Trump entretient avec ses beaux-enfants, les enfants du président, issus de ses mariages précédents, et notamment avec Ivanka Trump.

Ivanka et Melania qui semblent toutes les deux entretenir des relations cordiales en public, auraient pourtant recours à des petits surnoms qui en disent long de ce qu'elles pensent l'une de l'autre.

Melania ferait référence à Ivanka en évoquant "la princesse", alors que cette dernière serait moins élogieuse envers la troisième épouse de son père.

En effet, selon Mary Jordan, Ivanka appelerait Melania: le "portrait". Et ce, pour souligner le côté taciturne de sa belle-mère. "Elle ne parle pas souvent", précise l'auteure du livre.

La Maison Blanche a nié la véracité de cette histoire.

"Ces allégations ne pouvaient pas être plus éloignées de la vérité et si le Washington Post ou les éditeurs de ce livre avaient vérifié les faits auprès du bureau d'Ivanka, ils le sauraient", a déclaré le vice-secrétaire de presse Judd Deere dans un communiqué transmis au DailyMail.com.