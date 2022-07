Le titre "Fils de joie" de Stromae lui amène une bonne surprise et on peut y participer!

L’édition 2022 des MTV Music Awards se déroulera le 29 août et elle comptera le chanteur belge parmi ses nominés dans la catégorie "Meilleure vidéo engagée". C’est le titre "Fils de joie" et son clip titanesque dans les rues Bruxelles qui ont été sélectionnés. Le texte évoque durement la prostitution - "Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins, Mesdames, ou devrais-je dire "putains", "Aller circulez madame, reprend tes papiers et c'qu'il t'reste de dignité, Pauvre femme, pff, trouve-toi un vrai métier" - dans une chanson où se mêlent les sonorités et les voix de Stromae.

Le Belge affrontera dans cette catégorie Kendrick Lamar, Lizzo, Latto et Rina Sawayama. Les votes sont ouverts ici.