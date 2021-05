Le tournage d'Astérix et Obélix dans la tourmente: Guillaume Canet dévoile les conditions de tournage dantesques (vidéo)

C'est Guillaime Canet qui est à la réalisation du film Astérix et Obélix : L'empire du Milieu, dont le tournage est en cours en Auvergne.

Mais rien ne se passe vraiment comme prévu… Déjà, le tournage a débuté le 12 avril, avec un an de retard à cause du coronavirus. Ensuite, depuis début mai, les conditions météo ne sont pas vraiment celles attendues…

C'est une scène majeure du film qui se tourne sur le plateau du Guéry, avec pas moins de 400 figurants. Une dizaine de jours étaient prévus mais la météo en a décidé autrement.

Déjà le 6 mai, Guillaume Canet a partagé une vidéo des conditions compliquées dans lesquelles l'équipe était plongée : vent et brouillard rendant impossible le tournage.

20 jours plus tard, la situation est tout aussi chaotique : le brouillard est toujours là, ainsi que le vent, la pluie et le froid. Dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram par le réalisateur, on peut voir le décor dantesque du tournage. Pour dire "On y va les gars, moteur!", Guillaume Canet est obligé d'hurler, emmitouflé dans une grosse veste d'hiver et équipé d'un bonnet, comme en plein hiver. Ah, on s'en souviendra de ce mois de mai !