Le tournage d'Indiana Jones 5 interrompu: un membre de l'équipe retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel

Le tournage du cinquième opus d'Indiana Jones a lieu en ce moment au Maroc. Il a dû être interrompu suite au décès d'un membre de l'équipe.

C'est le média américain Fox News qui a dévoilé la tragédie qui touche l'équipe du film Indiana Jones 5. Alors que le tournage a lieu en ce moment à Fès, au Maroc, un membre de l'équipe est décédé. Il s'agit du responsable de l'assemblage des décors, Nic Cupac. L'homme de 54 ans a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel.

"Nos pensées vont à la famille et aux amis de Nic Cupac, un collègue incroyablement talentueux et membre de la grande famille du cinéma qui nous manquera beaucoup", a expliqué un représentant de la société de production. Les causes de sa mort n'ont pas été dévoilées.