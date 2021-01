Le voyage secret des Beckham à Miami: ils enfreignent les règles Covid imposées par Londres pour passer le réveillon à l'étranger

Après avoir été testés négatifs au coronavirus, les six membres de la famille Beckham, dont les quatre enfants, Brooklyn, 21 ans, Romeo, 18 ans, Cruz, 15 ans et Harper, 9 ans, se sont envolés à bord d'un jet privé pour Miami, aux Etats-Unis, où ils ont passé la nouvelle année dans une vaste demeure appartenant au père de la fiancée de Brooklyn, Nicola Peltz.

Il faut dire que le dernier confinement strict et tital décrété par Londres ne plaisait pas à Posh Spice et David Beckham qui ont décidé de quitter le temps maussade de la capitale anglaise pour rester au soleil - et de scolariser à distance leurs trois plus jeunes enfants.

Selon le journal du Sun, la famille pourrait ne pas retourner au Royaume-Uni avant au moins la fin du mois prochain. Des sources proches des Beckham insistent sur le fait que "le couple n'a rien fait de mal alors que David est en voyage d'affaires pour son équipe de football, l'Inter Miami et que ce voyage était prévu depuis des mois"..."David devait être à Miami en janvier en service à l'Inter Miami car c'est le début de la pré-saison MLS, et il aide à recruter de nouveaux joueurs", précise cette source.

Le confinement décrété actuellement au Royaume-Uni, qui fait face à une remontée importante de cas de coronavirus, ne devrait pas être levé avant le début du mois de mars, a annoncé le gouvernement début de cette semaine. Reste à savoir si les Beckhams pourront rentrer au pays sans embuche...