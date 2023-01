Le youtubeur Squeezie n'a toujours pas digéré l'affront et remet une couche sur Thierry Ardisson: "Ça me rend fou"

5 ans. C'est le nombre d'années qui se sont écoulées depuis le passage de Lucas Hauchard alias Squeezie dans Salut les Terriens. Des années qui n'ont visiblement pas comblé les plaies du plus gros youtubeur de France qui a très mal vécu son interaction avec Thierry Ardisson. Le souci? Le malaise palpable sur le plateau tant le présentateur peine à comprendre le métier de son interlocuteur et se laisse aller à quelques commentaires jugés arrogants. "Donc maintenant manger une pizza, c'est un métier?" Si l'extrait du jeune vidéaste déconfit face au taulier de la télévision est désormais un grand classique sur le web, le principal concerné l'aborde rarement.

Invité de Lena Situation pour son podcast Canapé 6 places, l'homme aux 18 millions d'abonnés s'est montré plutôt dur avec l'animateur de 74 ans et sa génération: "Si j'étais Thierry Ardisson, j'aurais tendu la main à des jeunes mecs en disant 'Mon émission est un peu poussiéreuse, comment je pourrais la revisiter?'." Et il va bien plus loin: "Ce sont les mecs qui ont les moyens et les contacts. Ça me saoule de voir des gars bloqués à des postes décisionnaires et qui sont nuls à chier dans ce qu'ils font et qui prennent la place d'un gars qui a la moitié de leur âge et qui serait beaucoup plus pertinent. Ça me rend ouf!"

Thierry Ardisson avait fait son mea-culpa il y a quelques mois en assurant qu'il ne se moquait en aucun cas du créateur de contenu. Le message ne semble pas être arrivé jusqu'à Squeezie.