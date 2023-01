Le Youtubeur Squeezie sort "Time Time" avec son groupe Trei Degete : Il cumule déjà plus d'1 million de vues !

Squeezie, le YouTubeur français le plus suivi, revient avec son groupe Trei Degete pour un single explosif.

Ce qui ne devait être qu'un défi YouTube prend de l'ampleur. En fin d'année 2021, Squeezie sort un concept vidéo jamais vu encore sur la plateforme. En trois jours, lui et ses invités doivent réaliser le meilleur hit des années 2000. Aidés par Myd et Kronomuzik, le groupe Trei Degete sort le titre "Time Time", qui n'est pas sans rappeler le fameux hit roumain des années 2000 "Dragostea Din Tei". Son clip est un véritable succès, puisqu'il a été vu 55 millions de fois ! Logique que Squeezie continue sur sa lancée…

Direction l'espace

Cette fois, Squeezie nous emporte dans l'espace avec un clip hilarant, mais sans laisser de côté la qualité. Les mélodies électroniques et dansantes sont toujours une ode aux années 2000, profitant de la nostalgie laissée par ces années musicales. Et pour cause, en à peine 13h de sortie, le nouveau clip cumule déjà 1,7 million de vues ! Le groupe Trei Degete est accompagné cette fois des youtubeurs Maskey (1,65 million d'abonnés) et Mister V (6,06 millions d'abonnés), eux aussi spécialisés dans la musique.

Les années 2000 et des youtubeurs à succès, voici la recette de Squeezie pour composer un hit viral. "J'ai l'impression d'être dans les années 2000. Le groupe est vraiment bien choisi Squeezie" commente un abonné sous le clip. Pari réussi pour le youtubeur.

Une recette gagnante

Rappeurs, chanteurs, producteurs… L'univers musical semble être le nouvel El Dorado des créateurs de contenu. Squeezie, le plus connu de tous, n'est pas le seul à se lancer dans la compositon de hit. Mister V, SEB (la frite), McFly et Carlito ont eux aussi suivi la tendance ces deux dernières années.