Lea Michele est maman: la star de Glee officialise avec une belle photo

Lea Michele est maman. Dans le plus grand secret, l’actrice de Glee a accouché le jeudi 20 août. Une semaine après, elle dévoile une première photo.

Lea Michele officialise la naissance de son premier enfant. L’actrice de Glee a accouché d’un petit garçon le jeudi 20 août. Alors qu’elle a partagé chaque moment de sa grossesse avec ses fans, elle s’est fait discrète sur l’accouchement. Elle a attendu une semaine avant d’annoncer la nouvelle sur son compte Instagram.

Lea et son compagnon, l’homme d’affaires Zandy Reich, ont choisi de l’appeler Ever Leo. L’actrice a dévoilé un cliché en noir et blanc sur lequel on voit les jeunes parents tenir le pied de leur enfant. Elle a légendé: "Pour toujours reconnaissante pour ce véritable cadeau." En anglais, ça donne aussi un jeu de mot sur le prénom du petit: "ForEver…"