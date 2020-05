Lea Michele est enceinte: l'actrice de Glee dévoile son ventre rond sur Instagram (photo)

Lea Michele et son mari Zandy Reich attendent leur premier enfant, un an après leur mariage. L'actrice révélée par la série Glee a partagé la grande nouvelle avec ses fans sur Instagram. "Tellement reconnaissante", a écrit la femme de 33 ans, visiblement très heureuse.



"Cela fait un peu plus d'un an que la chanteuse et actrice a épousé son mari, Zandy Reich, 37 ans, cadre supérieur dans le domaine de la mode. Ils ont toujours voulu être parents", a déclaré un proche au site People.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.