Lena Mahfouf et cinq autres influenceurs deviennent des personnages de Friends le temps d'un shooting

Les poses et les scènes parleront forcément aux fans de Friends. Ce jeudi 17 février, le public a découvert sur Instagram des clichés de la série américaine avec une seule différence... le casting.

C'est devant l'objectif de Charlotte Navio et pour le magazine Gala que six influenceurs tous plus connus les uns que les autres ont été les Ross, Rachel, Phoebe, Joey, Monica et Chandler d'un jour.

Sur ces photos, on retrouve Lena Mahfouf décrite comme "la plus influente des influenceuses" qui cumule plus d'1,6 million de followers sur Instagram accompagnée de Solène, Marcus Mgvm, Sulivan Gwed, SparkDise, et Julien Granel. Ensemble, ils reprennent des postures des personnages de la série culte. Une séance photo qui en ferait rêver plus d'un!