Leonardo DiCaprio et Johnny Depp, c’est FINI: "Il ne veut plus rien avoir à faire avec Johnny"

Depuis le procès de Johnny Depp contre le tabloïd The Sun, plusieurs stars se détournent de l'interprète de Jack Sparrow. C’est le cas de Leonardo DiCaprio.

Johnny Depp a poursuivi en justice le tabloïd britannique "The Sun" pour diffamation. Le magazine l’avait qualifié de mari violent. Durant ce procès, Amber Heard et Depp avaient lavé leur linge en public révélant les dessous les plus sales de leur relation.

Le verdict sera rendu en septembre. Entre temps, beaucoup de studios de production hollywoodiens refusent de s’associer avec l’acteur. Mais les stars aussi prennent leurs distances. C’est le cas de Leonardo DiCaprio. Pourtant, les deux hommes étaient amis depuis leur rencontre en 1993 sur le tournage de "Gilbert Grape".

Leo n’aurait pas apprécié que son nom soit cité lors du procès. En effet, Amber Heard a raconté que son ex-mari l’accusait d’avoir des relations extra-conjugales notamment avec Leonardo DiCaprio, Liam Hemsworth et Channing Tatum. Selon ses dires, il les avait affublés de surnoms insultants: "Leonardo était tête de citrouille."

Un bon ami de l’acteur témoigne: "Il ne veut plus rien avoir à faire avec Johnny, ni en privé, ni devant la caméra. Johnny Depp, c’est fini. Cet homme est extrêmement jaloux. Qu'il n’attende plus rien de Leonardo, il en a complètement fini avec lui."